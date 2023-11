In een nieuw jasje: KVK-supporters steunen hun coach Glen De Boeck en zijn kleerkast

De vestimentaire keuzes van Glen De Boeck, het is een item in de Jupiler Pro League. Tot ergernis van de T1 van KV Kortrijk zijn zijn jassen in zowat elke voetbalpodcast of praatprogramma al aan bod gekomen. In de thuismatch tegen KV Mechelen ruggensteunden een tiental fans hun geviseerde coach. Met een gelijkaardige jas namen ze zondagavond plaats in de tribunes.