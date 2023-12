Dag op dag 1 jaar geleden: hoe het WK van de Rode Duivels flopte en stopte tegen Kroatië

Morgen wordt er geloot voor het EK van volgend jaar in Duitsland. Dankzij de frisse wind onder bondscoach Domenico Tedesco klinken de geluiden rond de Rode Duivels en hun kansen op het EK veelal optimistisch. Opvallend, want exact 1 jaar geleden liepen de Duivels en de Belgische fans tegen een ferme kater aan in Qatar.