Rode Duivels-fans die erbij waren tegen Zweden moeten nog geduld hebben voor compensatie

Toen vorige maand de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Zweden gestaakt werd door de aanslag op Zweedse supporters in Brussel beloofde de KBVB de supporters te compenseren.

Fans die er toen bij waren in het Koning Boudewijnstadion konden een ticket kopen voor de oefenmatch tegen Servië aan halve prijs. Maar door de overvloedige regenval wordt die wedstrijd nu afgewerkt zonder publiek in Leuven.

Toch zal de beloofde compensatie niet in het water vallen. "De fans die erbij waren tegen Zweden zullen korting krijgen op een match in 2024", klinkt het bij de KBVB. Over welke wedstrijd dat zal gaan, is op dit moment nog niet duidelijk. Dat hangt af van de kalender.