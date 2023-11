Rode Duivels boeken nipte oefenzege tegen Servië dankzij vroege goal, maar ontsnappen in slot

Het was klokslag 8 uur en plots ontstond er opschudding bij een groepje ijverige stewards.

De vrijwilligers - in laatste instantie opgetrommeld na het grasmatfiasco - hadden een jongeman opgemerkt in de struiken rond Den Dreef in Leuven. Ongetwijfeld een moedige superfan die voor geen geld van de wereld België - Servië wilde missen.

Dat oefenduel zonder supporters kondigde zich aan als een groot experiment. Tedesco koos (met alle respect) voor een bijna volledig B-elftal met een gemiddelde leeftijd van amper 23 jaar.