KBVB biedt supporters tegemoetkoming na gestaakte match van Rode Duivels tegen Zweden

De Koninklijke Belgische voetbalbond bevestigt dat deze fans naar de volgende, wel vriendschappelijke, wedstrijd tegen Servië kunnen tegen halve prijs.

"Tickethouders zullen in hun mailbox al de nodige informatie terugvinden", stelt de KBVB.

België-Zweden werd maandagavond bij een 1-1 stand gestaakt na de dodelijke aanslag op twee Zweedse supporters eerder op de avond in Brussel. De UEFA besliste nadien dat de 1-1 ook als eindstand geldt.

De Rode Duivels sluiten hun EK-voorronde op zondag 19 november af met een wedstrijd in het Koning Boudewijnstadion tegen Azerbeidzjan. Een zege zal in principe volstaan voor de kwalificatie. Vier dagen eerder oefenen de troepen van Domenico Tedesco in Brussel tegen Servië.