Belgische beloften vallen in herhaling: nieuwe late zege, Kazeem Olaigbe is weer de reddende engel

België in kwalificaties EK U21

Slovakije is als gastland van het EK U21 in 2025 al zeker van deelname. De groepswinaars van de 9 poules plaatsen zich rechtstreeks voor de eindronde, samen met de beste drie nummers 2 uit elke groep. De overige zes nummers 2 spelen in play-offs om de resterende 3 EK-tickets.