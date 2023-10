De beelden die u nog niet zag: Zweedse fans verzamelden op geheime locatie in stadion

Het was een bevreemdend zicht.



In de zaal onder de persruimte, die normaal gebruikt wordt voor recepties, waren er omstreeks 1 uur 's nachts nog steeds honderden Zweedse fans samen. Voor de ordediensten was het belangrijk dat die locatie geheim bleef, omdat de dader op dat moment nog vrij rondliep.

De supporters werden in de zaal toegesproken door de bondscoach en enkele spelers: "Een fijn gebaar. Ze hebben ons bedankt voor ons geduld", aldus een fan.

Na enige tijd kregen de Zweden ook instructies over de verschillende vertrekmogelijkheden. De eerste optie was om zonder begeleiding van de politie het Koning Boudewijnstadion te verlaten met de auto of te voet.

"Uiteraard is dat op eigen risico, maar de zone rond het stadion is beveiligd", klonk het. "We vragen jullie wel om geen vlaggen of Zweedse kleuren zichtbaar te maken. Probeer zo discreet mogelijk te zijn."

Nadien vertrokken er bussen onder politie-escorte naar de verschillende hotels.