IN BEELD: Zweedse fans reageren ontredderd op aanslag: "Kregen plots berichten met vraag of we nog leefden"

"Het is vreselijk wat er gebeurde. Ik walg ervan", deelt de vrouw. "Nu ga ik naar het hotel om nog wat slaap te proberen vatten en terug te keren naar Stockholm."

"Pas op het einde werd ons verteld dat we het stadion mochten verlaten met de bussen die de politie inlegde of op eigen houtje met de taxi. We kregen de keuze, maar als je alleen wilde gaan, mocht je geen Zweedse kleurenpalet dragen. Geen geel-blauw, daarom draag ik niets."

"Mijn vrienden en familie begonnen met te sturen of ik nog leefde", opent ze. "We werden naar een warmere plaats gebracht, want het was erg koud in het stadion."

Als laatste werden de Zweedse fans geëvacueerd uit het Koning Boudewijnstadion. Een fan getuigt over de bange momenten die ze beleefde.

Het was surrealistisch om berichten te krijgen van familieleden die vroegen of we nog leefden.

"We kregen het nieuws net wanneer we naar het stadion aan het wandelen waren", getuigt een groepje vrienden uit Zweden. "We merkten niets van de aanslag zelf, maar kregen er wel meldingen van."

"Het was surrealistisch om berichten te krijgen van familieleden die vroegen of we nog leefden."

"We hebben lang gewacht in het stadion. Ik snap dat het moeilijk was om snel te communiceren. Dat is ook niet belangrijk op dat moment. De spelers en coach hebben ons ook toegesproken. Een fijn gebaar. Ze hebben ons bedankt voor ons geduld."



De aanslag zindert nog na bij de fans. "Het is een enge, enge wereld. We vliegen morgenvroeg naar Zweden, als de vliegtuigen opstijgen. Eerst gaan we zelf op eigen houtje naar het hotel."