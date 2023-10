Zweedse bondsvoorzitter: "We kwamen samen met Belgische team snel tot beslissing om te stoppen"

"Het was verschrikkelijk om te horen dat er buiten het stadion twee van onze fans vermoord zijn", doet de Zweedse bondsvoorzitter zijn verhaal.

Ook de bondscoach was aangeslagen toen hij het nieuws vernam. “In welke wereld leven we? In Zweden hebben we ongezien veel slachtoffers bij schietpartijen", klonk het bij Janne Andersson.

"Ik sta hier bijna met tranen in mijn ogen en wil alle steun aan de families van de slachtoffers betuigen."

Uiteindelijk beslisten de spelers in samenspraak met de staff om niet meer aan de tweede helft te beginnen.

"Het duurde even tot die realiteit binnendrong bij onze spelers, maar in de rust hebben we dan samen beslist om de wedstrijd niet meer uit te spelen. Een keuze die samen met het Belgische team snel genomen werd."

"We houden van het voetbalspel, maar dit is toch een ander verhaal. We hebben deze keuze genomen uit respect voor het leven en de veiligheid van alle mensen hier aanwezig."