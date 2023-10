Peter Vandenbempt over de surrealistische België - Zweden: "Dit drukt je met de neus op de harde realiteit"

"Wat de sportieve gevolgen zullen zijn van de stopzetting van deze partij – met een 1-1-stand bij de rust – is voor iedereen nog onduidelijk op dit moment."

"Meestal wordt de rest van een gestaakte wedstrijd daags nadien verder gespeeld achter gesloten deuren. Alleen kunnen we dat scenario uitsluiten, want vrij snel na de wedstrijd zijn de Zweden naar het vliegveld gebracht en vertrokken."

"Er blijven dan nog verschillende mogelijkheden over. Je zou kunnen zeggen: oké, de partij is stilgelegd op vraag van de Zweden, dus wint België met een forfaitscore. Maar dat lijkt me wel niet helemaal logisch."

"Een andere optie is dat het gewoon 1-1 blijft, maar in dat geval zullen de Rode Duivels niet tevreden zijn. Met máár een puntje komt hun statuut van reekshoofd op het EK namelijk flink in het gedrang. Alles ligt dus straks in handen van de UEFA."