Belgische fans steunen Zweden met gezang en Mexican wave: "Iedereen heeft goed en veilig gehandeld"

"Geen reden tot paniek, in stadion waren we veilig"

Iedereen bleef de hele avond heel kalm in het stadion, ook nadat de partij rond de klok van 22 uur na de eerste helft gestaakt werd. "De situatie was duidelijk, er werd ons meegedeeld dat de match stopgezet was", vertelde een man toen een 2-tal uur later met de evacuatie van de Belgische fans begonnen werd. "Veel meer informatie werd er niet gegeven, maar door berichten op onze smartphone wisten we dat het om een aanslag ging. We moesten wachten", klonk het erg rustig en begripvol voor de situatie. "Er is niets aan te doen. We gaan nu terug naar onze auto. De kinderen zijn erbij en moeten naar school, wij gaan werken. We passen ons aan. Het is erg triest wat er gebeurd is." Iedereen in het stadion bewaarde de rust, stelde de man vast: "De communicatie was duidelijk. Er was ook geen reden tot paniek, daar waar we in veiligheid." (lees voort onder video)

"Beetje eng, maar sfeer is het stadion was goed"

Bij een gezin met drie jongeren erbij was er wel wat ongerustheid: "We zijn blij dat we buiten zijn, we moesten lang wachten, het was een beetje stress. We hebben een beetje informatie gekregen, maar vooral zelf nieuws opgezocht."



"We moesten lang wachten en er zou informatie komen, maar die werd almaar uitgesteld."



Er was een extra bang moment tijdens de rust: "We raakten gesplitst, omdat iemand frieten was gaan halen. Ze hebben hem verplicht van het stadion weer binnen te gaan. We zijn nog bij elkaar geraakt door over een hek te klimmen."



De Belgische fans in het stadion - ze waren met 35.000 - maakten er het beste van en steunden ook de Zweedse supporters: "Er was. een goede sfeer in het stadion. Mensen zwaaiden met de lichtjes van hun smartphone, ze zongen "Tous ensemble" en er waren waves. Het was geen verspilde avond, maar ik vond het toch wat eng."



Ook voor een Nederlandse student met Belgische kleuren was het even schrikken: "Ik studeer hier een half jaar en wou een leuk uitje meepakken. We hoorden al voor de match over de aanslag, ik begrijp dat ze na de rust niet meer verder deden."



De jongeman had alle begrip voor de aanpak: "Ik vond het fijn dat ze ons iets langer hier gehouden hebben en we veilig naar huis kunnen. Ze weten zelf ook niet goed wat er gebeurt, maar ik vind dat iedereen goed gehandeld heeft."