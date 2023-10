Bijna een kopie van de vorige match: invaller Olaigbe breekt ban voor Belgische beloften tegen Malta

KAA Gent-talent Malick Fofana toonde veel initiatief, maar in de zone van de waarheid ontbrak het aan killersinstinct bij de Belgen.

Dat was ook het geval in het eerste halfuur na rust - tegen een voetbaldwerg als Malta zou dat eigenlijk niet mogen, toch?

Voor rust kopte Stassin de beste mogelijkheid tegen de paal. Ook De Winter en Spileers kregen in de eerste 45 minuten nog prima mogelijkheden met het hoofd. Alleen een doelpunt bleef uit.

Het wedstrijdverloop van de Belgische beloften onder Gill Swerts is tot dusver iedere keer akelig gelijkaardig. Tegen kwalitatief veel mindere tegenstanders domineren onze U21 wel, maar tot een doelpuntenfeest leidde dat vooralsnog niet. In Malta voetbalden de Belgen wel meer echte kansen bij elkaar dan een maand geleden tegen Kazachstan.

Maar niet álles was hetzelfde als een maand geleden.



Want nu zouden de jonge Belgen niet met het kleinste verschil winnen. In de slotminuten knalde Arne Engels een vrijschop nog heerlijk voorbij de thuisdoelman: 0-2.



Geen flitsende start voor de U21, wel een foutloze.