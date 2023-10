UEFA hakt de knoop door: België-Zweden wordt niet hervat en eindigt op 1-1

De gestaakte EK-kwalificatiewedstrijd tussen België en Zweden krijgt geen staartje op het veld. De Europese voetbalbond UEFA heeft beslist dat de match, bij de rust stilgelegd bij een 1-1-tussenstand, niet wordt hervat of herspeeld. De 1-1 wordt als eindresultaat in de boeken geschreven. België is met het punt alleen leider in de poule met 17 op 21.