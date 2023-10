Belgische voetbalbond zou vrede nemen met gelijkspel tegen Zweden: "Uit respect voor gebeurtenissen"

"We zullen de beslissing van UEFA respecteren", opent Manu Leroy op de vlakte.

De Europese voetbalbond buigt zich op dit moment over het vervolg van de EK-kwalificatiematch van de Rode Duivels tegen Zweden. Of de wedstrijd wordt hervat, Zweden een forfaitnederlaag aangesmeerd krijgt of het een gelijkspel blijft, is nog niet duidelijk.

Al heeft de KBVB wel een voorkeur voor dat laatste. "Het is de beste oplossing, uit respect voor de gebeurtenissen", meent Leroy. "Op een gegeven moment moeten ethiek en moraal de overhand krijgen."