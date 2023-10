Gooit UEFA voor een keer reglement overboord? Dit zijn de opties voor vervolg van België-Zweden

Onzekerheid troef, ook bij commentator Peter Vandenbempt, na afloop van de wedstrijd tussen de Rode Duivels en Zweden. De tweede helft werd nooit aangevat, vandaag beraadt de UEFA zich over de mogelijke gevolgen.

"Wat de sportieve gevolgen zullen zijn van de stopzetting van deze partij – met een 1-1-stand bij de rust – is voor iedereen nog onduidelijk op dit moment."

Peter Vandenbempt over de surrealistische België - Zweden: "Dit drukt je met de neus op de harde realiteit"

Optie 1: vandaag afwerken achter gesloten deuren

Sommige Rode Duivels houden zich aan het vooropgestelde plan om al af te reizen naar het buitenland vandaag. Ook door het verhoogde terreurniveau 4 lijkt het onmogelijk om woensdag in extremis nog te voetballen in het Koning Boudewijnstadion.

"Meestal wordt de rest van een gestaakte wedstrijd daags nadien verder gespeeld achter gesloten deuren", weet Vandenbempt. "Alleen kunnen we dat scenario uitsluiten, want vrij snel na de wedstrijd zijn de Zweden naar het vliegveld gebracht en vertrokken."

Volgens de letter van de UEFA-wet (art. 29) moeten de 45 minuten in principe nog gespeeld worden, omdat het een EK-kwalificatiewedstrijd betreft.

Optie 2: afwerken op een later tijdstip

Als de UEFA beslist om de wedstrijd alsnog te laten uitspelen, moet er een flinke puzzel gelegd worden. Midden november staat een oefeninterland tegen Servië op de agenda. Voor de Belgen een optie, maar niet voor de Zweden, die nog twee wedstrijden moeten afwerken in de EK-kwalificatiecampagne.

Op zoek naar het eerstvolgende gaatje in de (internationale) kalender, dan maar?

Een forfaitscore voor Zweden lijkt me niet helemaal logisch.

Optie 3: forfaitnederlaag voor Zweden

Een andere en misschien wel logischere vraag: wil iemand van spelers, staf en supporters bij beide teams dat de wedstrijd wel afgewerkt wordt?

"Als dat een "nee" blijkt, blijven er nog verschillende mogelijkheden over", pikt Vandenbempt in. In het eerste geval wordt de tegenstander van de Duivels de sportieve dupe van de avond.

"Je zou kunnen zeggen: oké, de partij is stilgelegd op vraag van de Zweden, dus wint België met een forfaitscore. Maar dat lijkt me wel niet helemaal logisch."