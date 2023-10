Rode Duivels bedanken fans voor begrip en steun: "Onze gedachten zijn bij de Zweden"

De Belgische voetbalbond deelt een boodschap na de tragische gebeurtenissen voor de wedstrijd.

"We zijn nog steeds kapot van wat er maandag in onze hoofdstad is gebeurd", klinkt het.

De KBVB apprecieert de medewerking van de 35.000 supporters in het stadion. "Wij willen alle fans in het stadion bedanken voor hun begrip en steun in deze moeilijke omstandigheden."

"Onze gedachten zijn bij de Zweden, we hopen dat iedereen veilig thuiskomt."