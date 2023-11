Wat zijn de alternatieven voor een Heizel in verval? "Kunnen fans toch niet naar Frankrijk of Nederland sturen?"

"We moeten er ook alles aan doen om zondag wel in het Boudewijnstadion te kunnen spelen, zodat we er dan een groot feest van kunnen maken. De groepswinst staat nog op het spel, dan zouden we reekshoofd zijn bij de EK-loting."

Leroy wil "naar niemand een steen werpen". "We moeten wel met de stad Brussel bekijken hoe we kunnen voorkomen dat dit nog gebeurt."

"Dat heeft natuurlijk een financiële impact, maar die blijft vrij klein. We zullen hier geen kater aan overhouden. Al gaan we nu ook niet op de banken dansen."

"In de eerste plaats voor onze fans. We zullen hen allemaal hun tickets terugbetalen."

"Dit is een pijnlijke dag", zegt Manu Leroy, CEO van de voetbalbond, over de gedwongen verhuizing naar het stadion van OH Leuven.

Geen alternatieven?

De nieuwe episode met het Boudewijnstadion maakt nog maar eens duidelijk dat het huidige nationale stadion van België aan het aftakelen is.

"Een eerdere audit heeft uitgewezen dat het stadion op verschillende punten niet voldoet", zegt Leroy.

"We moeten kijken of we dit de komende jaren kunnen optimaliseren, zodat we onze fans toch een geweldige fan experience kunnen geven in een voetbaltempel. Dat is nu niet het geval."

Is de situatie dan nog wel houdbaar? "Er zijn gewoon niet veel alternatieven in België. Mochten hier 3 à 4 topstadions voor 30.000 à 35.000 toeschouwers, dan was er geen probleem. Dan kun je roteren tussen die stadions."

"Maar vandaag komt geen enkel stadion qua capaciteit in de buurt van het Boudewijnstadion. Terwijl we voor de topmatchen wel zo'n 40.000 à 42.000 tickets verkopen."

"We hopen dan ook dat het Boudewijnstadion de komende jaren kan moderniseren én dat clubs die ambitie hebben om te bouwen dat uiteindelijk ook mogen doen."

Is het geen optie om voor die topmatchen uit te wijken naar het buitenland, pakweg naar Rijsel of Eindhoven? "Dat kunnen we politiek gezien niet maken. Het zou toch bizar zijn om de Belgische fans naar Nederland of Frankrijk te laten afzakken!"