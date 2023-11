Voetbalbond: "Toeschouwers van Brussel naar Leuven krijgen was helaas niet meer mogelijk"

Stefan Van Loock, de woordvoerder van de nationale ploeg, was vanochtend in Den Dreef in Leuven te vinden én niet in Brussel. "Het was echt niet te doen. Het water stond op het veld en sijpelde niet meer weg." "Het veld lag er in erbarmelijke omstandigheden bij." De scheidsrechters konden dan ook niet anders dan een voetbalverbod uitspreken. Eens te meer wordt duidelijk dat het pijnlijk is dat België geen nationaal stadion heeft dat constant wordt onderhouden "Dat thema kennen we al langer. Dat is inderdaad een probleem", erkent Van Loock. OHL to the rescue. "In Leuven ligt het veld er zoals altijd prima bij." Dat de bond naar Leuven trekt, is ook logisch. "Dit is hier onze tweede thuis, want we spelen hier met de U21 en de Red Flames. Wat dat betreft, is de overgang van Koning Boudewijn naar Leuven redelijk zacht verlopen."

"Zondag is het de bedoeling om weer in Brussel te spelen"

Alle sportieve actoren konden dan wel vlot verhuizen, het was niet mogelijk om op zo korte tijd ook de toeschouwers mee te krijgen. "Dat is een hele organisatie qua ticketing en qua veiligheid", legt Van Loock uit.



"Dat was helaas niet mogelijk, met de nadruk op helaas, want het is jammer dat je de supporters moet teleurstellen. Er zat evenwel niets anders op."



Van Loock benadrukte wel meteen dat de mensen die een ticket hadden dat volledig zullen terugbetaald krijgen."



Samen met de geannuleerde helft van tegen Zweden, die ook zal gecompenseerd worden, is dat een flinke financiële last voor de bond. "Gelukkig hebben we voor zondag tegen Azerbeidzjan een 30.000-tal kaarten verkocht. Dat maakt het een beetje goed. Maar in tijden van crisis is dat natuurlijk een domper."



Die wedstrijd van zondag zal in principe in Brussel doorgaan. "Dat is de bedoeling. Volgens de vooruitzichten moet dat ook mogelijk zijn. Maar 100 procent zeker ben je uiteraard nooit", houdt de persman een slag om de arm.