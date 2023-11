Greenkeeper Koning Boudewijnstadion werd "verrast" door regenval: "Puur amateurisme", vindt Vandenbempt

Met een eenvoudig zeil om het veld te beschermen had het Koning Boudewijnstadion speelklaar kunnen zijn voor de Rode Duivels. Maar de Stad Brussel, verantwoordelijk voor het nationale stadion, heeft dat niet in bezit. "Een afgang en blamage", vindt voetbalanalist Peter Vandenbempt.

"Het was gisteren een slechte dag voor ons." Pierre Clam, directeur van de sportdienst van de Stad Brussel, heeft een bewogen dag achter de rug. Zijn dienst, die verantwoordelijk is voor het veld van het Koning Boudewijnstadion, slaagde er niet in om het speelklaar te krijgen voor de oefeninterland van de Rode Duivels tegen Servië. Hoe kon het zo ver komen? "We werden verrast", herhaalt Clam wel vijf keer. "De weersomstandigheden waren extreem. Er viel wel 50 liter per vierkante meter, dat is ongezien." "Opeens stond er te veel water op het veld en sijpelde het niet meer in de bodem. We konden er niets meer aan doen. Zaterdag was er al een match in het Koning Boudewijnstadion (RSCA Futures tegen Deinze, red.) en toen hadden we geen problemen opgemerkt." Toch was er een eenvoudige oplossing: het veld op voorhand bedekken met een zeil. Waarom gebeurde dat niet? "We hebben zelf geen zeil", verklaart Clam. "Voor de match van zondag tegen Azerbeidzjan lenen we het zeil van Anderlecht."

De Stad Brussel is nu van plan om zelf een zeil aan te schaffen. Ook verbeteringen aan het drainagesysteem staan gepland, want dat is 15 jaar oud. Maar het voelt als mosterd na de maaltijd. Ook voetbalanalist Peter Vandenbempt spreekt van "puur amateurisme". "Verrast? Dat is een nepargument", stelt hij. "Er was overal veel regen voorspeld. In West-Vlaanderen is er hoge watersnood, maar werd er afgelopen weekend wel gevoetbald in Brugge." "Als er veel regen wordt aangekondigd en je weet dat je drainagesysteem verouderd is, dan moet je proactief optreden." "Het is een afgang en blamage voor de Stad Brussel. Als je meer dan 150.000 euro huur vraagt aan de Belgische voetbalbond, mogen die toch op zijn minst verwachten dat het veld in orde is."

De oplossing? "4 of 5 nieuwe stadions"

Dat het veld in Leuven wel bespeelbaar is, is volgens Peter Vandenbempt veelzeggend. "De Pro League verplicht de Belgische voetbalclubs om hun veld te allen tijde bespeelbaar te houden, op straffe van een forfaitnederlaag." "De profclubs hebben dus moeten investeren, de stad Brussel heeft dat niet gedaan. Ze zijn gewoon te passief geweest en daar zijn de Belgische voetbalbond en de supporters nu het slachtoffer van." Het is niet voor het eerst dat België Europees voor paal staat met het Koning Boudewijnstadion. "We zijn er als hoofdstad van Europa in geslaagd om het EK van 2021 aan ons te laten voorbijgaan", merkt Vandenbempt fijntjes op. "Ik heb me laten vertellen dat de Europese voetbalbond UEFA voor elke match in het Koning Boudewijnstadion een uitzondering moet geven, omdat het ongeschikt is voor internationaal voetbal. Binnenkort moeten we in Rijsel naar onze nationale ploeg gaan kijken."

