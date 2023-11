Ticketverkoop voor EK-wedstrijden Rode Duivels begint op 5 december via fanclub 1895

Het wachten is bijna afgelopen: op zaterdag 2 december weten de Rode Duivels tegen welke landen ze het opnemen in de groepsfase van het EK voetbal in Duitsland (14 juni tot 14 juli).

Vanaf 5 december start de ticketverkoop voor de EK-wedstrijden van de Belgen. Alle leden van de fanclub 1895 ontvangen een code waarmee ze één ticket kunnen kopen voor één of meerdere wedstrijden in de groepsfase. De prijs voor een kaartje begint bij 30 euro.



Er zijn 10.000 tickets beschikbaar per groepswedstrijd en de verkoop verloopt in vier fases, op basis van een rangschikking die is bepaald door het aantal bijgewoonde wedstrijden door fans.

"Zo beloont de KBVB zijn trouwe supporters", klinkt het.