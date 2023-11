Ruim 1 uur in bus voor nog geen 5km... Maaseik had frustrerende CL-voorbereiding: "Te voet was sneller geweest"

Wat een busritje van een kwartier had moeten zijn voor Maaseik, werd een calvarietocht van ruim een uur om de sporthal in het Roemeense Galati te bereiken. Toch kon het een eerste overwinning in de Champions League niet verhinderen voor de Limburgers. "De spelers stapten met een enorme vechtlust van de bus", vertelt manager Dieter Leenders vanuit Roemenië.

Na een vlucht naar de Roemeense hoofdstad Boekarest en een ellenlange busrit van 5 uur - 190 kilometer over een eenvaksbaan - leek Maaseik dinsdag wel het zwaarste van zijn verplaatsing achter de rug te hebben. Niemand kon toen vermoeden dat de laatste 4,5 kilometer naar de sporthal van tegenstander Galati op woensdag zo mogelijk nog frustrerender zou worden. "We proberen altijd ongeveer anderhalf uur voor de start van een wedstrijd in de zaal te zijn", doet manager Dieter Leenders zijn verhaal. "We namen dus de bus om 16.15 uur." "Dat was al een kwartiertje vroeger dan gepland, omdat de organisatie ons wel had gewaarschuwd dat het "iets drukker" kon zijn." "Uiteindelijk hebben we 1 uur en 10 minuten op de bus gezeten voor nog geen 5 kilometer. Er was een straat afgesloten voor de voorbereidingen voor een feestdag, waardoor er een gigantische file was." "We waren beter te voet gegaan. Dat was sneller geweest."

De coach en ik waren wat binnensmonds aan het vloeken op de bus, maar de spelers waren niet negatief. Dieter Leenders, manager Maaseik

In Turkije en Griekenland wordt de spelersbus vaak met politie-escorte begeleid in de Champions League. Was dat nu geen optie? "Ik had het aangevraagd," vertelt Leenders, "maar blijkbaar doen ze dat in Roemenië alleen nog voor presidentiële of staatsbezoeken..." "Of ze wilden niet", voegt hij er met een kwinkslag aan toe. Frustrerend, maar het kon de spelers niet van de wijs brengen. "De coach en ik waren wat binnensmonds aan het vloeken op de bus, maar de spelers waren niet negatief. De vibe was goed." Leenders probeerde een halfuur uitstel te verkrijgen, maar toen de spelers 40 minuten voor de wedstrijd eindelijk van de bus konden stappen, kregen ze te horen dat de wedstrijd maar 5 minuten werd verlaat. "We hadden dus maar 45 minuten voorbereidingstijd", aldus de manager. "Maar de spelers stapten met een enorme vechtlust van de bus. "We gaan ons niet laten kloten door dat verkeer"."

"Dit maakt terugreis van 13 uur toch iets gemakkelijker"

Maaseik kwam in de eerste set wel op 6-1-achterstand, maar een time-out bracht soelaas. "We hadden wat tijd nodig om na de files in de wedstrijd te komen", gaf ook speler Elias Thys toe. "Daarna hebben we de wedstrijd snel kunnen doen kantelen", vult Leenders aan. "Met opslagdruk en een goede receptie hebben we ons spel kunnen opleggen. Deze overwinning doet deugd." Maaseik heeft een moeilijke periode achter de rug met een reeks nederlagen in de competitie en ook een verrassende verliespartij in zijn eerste Champions League-opdracht. "Ik ben dan ook heel blij dat we hier kunnen winnen", stelt aanvoerder Jolan Cox. "Dat maakt de lange terugreis van 13 uur toch iets gemakkelijker. Als je verliest, is het toch minder leuk." Leenders hoopt alvast op een vlottere terugtocht. "We hebben vanavond om 21 uur onze vlucht terug naar België, dus we zullen maar na middernacht in Maaseik zijn. Het wordt kwestie van snel te recupereren, want zaterdag staat al de volgende match tegen Aalst op het programma."

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( Instagram ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( Instagram ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( Instagram ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.