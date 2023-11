Maaseik begint met kopzorgen aan CL volleybal: "4 matchen op rij verloren, dat is hier ongezien"

Eruit in de beker tegen Haasrode-Leuven en competitienederlagen tegen datzelfde Haasrode-Leuven, aartsrivaal Roeselare en het bescheiden Guibertin: oktober heeft Maaseik nog niet veel vreugde gebracht.

"Het deed deugd dat we afgelopen weekend toch tegen Menen konden winnen", zegt aanvaller Jolan Cox. "Dat geeft ons weer wat zelfvertrouwen voor de Champions League."

"Ik speel hier nu 6 seizoenen en 4 matchen op een rij verloren, dat had ik nog nooit meegemaakt. Dat is hier ongezien. Een serieuze dip."

Maar wat is dan de oorzaak voor die dip? "Alle resultaten waren goed te verklaren. Roeselare is Roeselare en Haasrode-Leuven is momenteel gewoon de beste ploeg in België", zegt sportief directeur Jelte Maan.

"Dat zijn teams waarvan je kunt verliezen. Zeker als je weet dat Haasrode-Leuven een volledige voorbereiding van 9 weken heeft kunnen draaien. Wij hadden 4 dagen."

Maan weet uit eigen ervaring dat Maaseik wel vaker wankel begint aan de competitie. Daar hoeven niet per se conclusies uit getrokken worden voor wat nog volgt.

"Ik herinner mij de laatste keer dat ik kampioen werd met Maaseik. We begonnen aan het seizoen met nederlagen tegen Menen, Borgworm en Gent. Wij moeten in het begin van het seizoen nog vaak aan onze ploeg bouwen."

"Dat is dit jaar nog meer dan anders, omdat veel jongens pas laat zijn ingestroomd. Maar ik vind dat we in de breedte enorm gegroeid zijn. Dat kan later het verschil maken."