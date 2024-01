Bijna in de hemel, uiteindelijk toch de hel: Roeselare snuffelt even aan verlengd CL-verblijf, maar is uitgeschakeld

Vorig jaar speelde Roeselare nog de finale van de CEV Cup, maar nu is het vlak na Nieuwjaar al helemaal uitgeschakeld na een dramatische ontknoping in de slotmatch tegen Kedzierzyn.



Roeselare maakte indruk in Polen en won overtuigend de eerste sets met 22-25 en 19-25. Bij een 0-3-zege zou de Belgische kampioen naar de 2e plaats in de groep springen en zo doorstromen naar de play-off-ronde van de Champions League.



In een spannende 3e set kwam Roeselare ei zo na bij die verhoopte 0-3. Het werd 23-23, 24-24 en 25-25. Maar uiteindelijk won Kedzierzyn toch met 27-25.



Het was de ommekeer. Met winst in de 5e set had Roeselare zich nog kunnen vastklampen aan de 3e plaats, die recht geeft op een vervolg in de CEV Cup. Ook die ging verloren, met 15-12. Roeselare kan zich nu helemaal richten op de vaderlandse competitie.