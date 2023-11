Belgische biatleten strandden in gemengde estafette op één tiende van top 10

Het biatlonseizoen werd vandaag geopend met een gemengde estafette (4x 6 km met telkens 2 schietbeurten) in Zweden. De Belgen waren meteen op de afspraak. Het kwartet Thierry Langer, Florent Claude, Lotte Lie en Maya Cloetens eindigde als 11e.

In een spannende eindsprint met haar Finse rivale kwam Cloetens een teen (en een tiende) tekort om België een top 10 te bezorgen. Dat zou een evenaring zijn van de beste Belgische prestatie op een gemengde estafette, vorig jaar werd hetzelfde viertal 10e in Pokljuka.

België had bijna 4,5 minuut achterstand op winnaar Frankrijk. Noorwegen en Italië mochten mee op het podium. "Dit is slechts het begin", was de reactie van Lotte Lie.

Zondag staan de eerste individuele WB-wedstrijden op het programma. Lotte Lie en Maya Cloetens nemen deel aan de individuele 15 kilometer bij de vrouwen en Florent Claude, Thierry Langer en Cesar Beauvais maken hun opwachting in de individuele 20 kilometer bij de mannen.