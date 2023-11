Shorttrackkampioene Suzanne Schulting toont snijwond van 15 centimeter op haar rug

"Stilaan kan ik weer trainen", schrijft Suzanne Schulting bij de video. In het filmpje zie je hoe de Nederlandse topatlete zich uit de naad werkt in de krachtzaal.

Ze toont ook de snijwonde van 15 centimeter op haar onderrug. Die liep Schulting maandag op tijdens een training in de ijshal van Heerenveen. Na een val werd ze geraakt door de schaats van Xandra Velzeboer.

De snijwond werd gehecht, onderzoek wees uit dat er geen spieren geraakt zijn.

In februari hoopt Schulting haar comeback te maken op het EK shorttrack in Polen. Om een maand later haar titels te verdedigen op het WK voor eigen publiek in Rotterdam.