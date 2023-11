Drie disciplines op het ijs, minstens evenveel medaillekandidaten: "België is schaatsland aan het worden"

Loena Hendrickx, Bart Swings, de Desmets en nu zelfs de 16-jarige Nina Pinzaronne... In alle disciplines op het ijs blinkt momenteel een Belg uit. Getuige van de weelde: België neemt voor het eerst in 10 jaar ook weer deel aan de Wereldbeker met een mannenteam in de ploegenachtervolging. "We zijn een groot schaatsland aan het worden", schetst bondsvoorzitter Corné Lepoeter.