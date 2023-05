Stijn en Hanne Desmet maken zich op voor vertrek uit Nederland: "Suzanne Schulting zal me missen"

Het is een drukke periode voor broer en zus Desmet. Op 1 juli eindigt het huurcontract van hun huisje in Heerenveen. "We moeten alles nog weg krijgen uit Nederland en uitzoeken waar in Canada we willen wonen", zegt Hanne. "Het is stresserend.

Op 10 juni vertrekt het Belgische gezelschap naar Salt Lake City. Bovendien eist hun studie voor handelsingenieur (Hanne) en industrieel ingenieur (Stijn) de nodige aandacht. "We hebben wel tijd, maar niet veel. We moeten studeren en examens afleggen. Het is allemaal veel."