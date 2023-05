Vanaf juni in de VS, nadien in Canada: Belgische shorttrackers hebben opnieuw onderdak

Het Belgische shorttrackduo was - na een jarenlange samenwerking met team Nederland - plots niet meer welkom om samen te trainen in Heerenveen. Het zoeken van een volwaardig alternatief leek allerminst een sinecure, maar lang bij de pakken bleven de Belgen niet zitten.

"Het zal sowieso een testjaar zijn, om te zoeken waar onze atleten zich thuis voelen", vertelt Annelies Dom, topsportdirecteur bij de Vlaamse Schaats Unie.

"Zo kwamen we uit bij Salt Lake City, waar we van juni tot juli van start zullen gaan. Als alles in orde is, hebben we er een plek - waar we met de Amerikanen - een langetermijnrelatie kunnen opbouwen."



"Diezelfde oefening gaan we vanaf augustus ook maken met Canada. Die periode loopt tot de tweede wereldbeker. Niet toevallig. De eerste twee wereldbekers zijn in Montréal, Canada."

"Nadien kunnen we analyseren wat de beste optie is, om verdere contracten te bespreken."