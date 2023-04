Belgisch bondspreses: "Beslissing Nederland is groot compliment voor onze schaatsers, maar natuurlijk spijtig"

Slachtoffer van hun succes, zo worden Swings en Hanne en Stijn Desmet genoemd. Vorige week kregen die laatste 2 shorttrackers ook al te horen dat hun succesvolle samenwerking met Nederland na volgend jaar afloopt. Nederland wil onze toppers niet meer helpen om medailles te halen die het liever naar Oranje ziet gaan. De beslissing van de KNSB zegt natuurlijk iets over het Belgische schaatsen en de progressie die onze schaatsers - op de lange en korte baan - de voorbije jaren gemaakt hebben. "Ik denk dat dit een groot compliment is, we doen in alle disciplines mee aan de wereldtop. Dan is het spijtig dat je met dit soort zaken te maken krijgt."

Lepoeter hoopt dat dit het startschot kan zijn van nieuwe investeringen in de Belgische schaatsstructuur. Daar is nog ruimte voor verbetering.



"Het is algemeen bekend dat ik een groot voorstander ben van nieuwe schaatsinfrastructuur in België. Ik ben heel blij dat Sport Vlaanderen nieuwe initiatieven heeft genomen in Herentals en Hasselt voor shorttrack- en kunstschaatsijs."



"Maar daarnaast blijft natuurlijk de nood groot aan een 400m-baan. Als je ziet dat wij de sport zijn die de afgelopen jaren de olympische medailles binnenhaalt, zou het toch heel fijn zijn als er een realisatie komt van een 400m-baan."



Die is er nu niet in België, waardoor Swings en co. naar Thialf in Heerenveen moeten.

"Daar blijven we aan werken, we blijven zoeken naar mogelijkheden om dat van de grond te krijgen. Al gaat dat natuurlijk om veel geld", beseft Lepoeter.