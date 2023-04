Bart Swings houdt moed erin na Nederlandse boycot: "Hier is laatste woord nog niet over gezegd"

De Nederlandse schaatsbond KNSB dropte vandaag opnieuw een bom op de schaatswereld: het wil buitenlandse schaatsers in Nederlandse commerciële teams verbieden.

Het voornaamste Belgische slachtoffer: Bart Swings, die bij de commerciële Nederlandse schaatsploeg IKO actief is.



"Het is zeer jammer, maar ik maak me voorlopig nog niet al te veel zorgen", houdt Swings de moed erin. "Ik ben zeker dat hier het laatste woord nog niet over gezegd is. We zullen moeten afwachten hoe deze situatie zal evolueren. Ik hoop alvast in positieve zin."



"Ik verschiet er wel van dat de KNSB dit standpunt toch ingenomen heeft, maar de teams - zeker dat van mij - blijven wél volledig achter dit concept staan. Er zal zeker nog een dialoog volgen."