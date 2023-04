Stijn en Hanne Desmet kunnen nog 1 jaar in Nederland terecht, maar ook niet langer

Hanne Desmet en Stijn Desmet werken al enkele jaren samen met de Nederlandse shorttrackers in Heerenveen.



Maar in aanloop naar het afgelopen WK dook er een probleem op: bondscoach Annie Sarrat zou zich nog uitsluitend op de Nederlanders focussen tijdens het wereldkampioenschap in Seoel. In het verleden stond ze ook broer en zus Desmet bij.

De Belgische bond moest dus in allerijl een oplossing zoeken. Vooral Hanne Desmet stak dit voorval in haar hoofd en presteerde minder dan verwacht.



Er rees toen ook twijfel of de Belgen nog wel in Nederland zouden mogen blijven trainen. Daar is nu dus uitsluitsel over: ze mogen nog een jaar in Heerenveen blijven. Hoe de taakverdeling tijdens de kampioenschappen en internationale wedstrijden zal verlopen, moet nog in detail bekeken worden.

Het contract van België met de KNSB liep sowieso nog tot het einde van het seizoen 2023-2024, dat wordt dus gerespecteerd. Daarna stopt de samenwerking en moeten de Belgen een andere piste bewandelen, en dat twee jaar voor de Winterspelen. Ze hebben dus een jaar de tijd om een goed alternatief te vinden voor Heerenveen.

De KNSB denkt er overigens ook over na om buitenlandse langebaanschaatsers van het Nederlandse ijs te houden. Dan gaat het om buitenlanders die voor Nederlandse commerciële teams schaatsen en in Heerenveen trainen, zoals Bart Swings bij IKO. Ook dat zou na het volgende schaatsseizoen problemen kunnen opleveren, al moet daar nog over onderhandeld worden.