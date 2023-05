Hanne Desmet is tevreden met Amerikaans plan B: "Nu zullen we echt Team België zijn"

Het Belgische shorttrackteam trekt naar het westen. Hanne Desmet en co zullen van juni tot en met juli in Salt Lake City in de VS trainen.

Nadien volgt er ook een testperiode in Canada.

"Ik ben tevreden dat er een oplossing is", vertelt Hanne Desmet. "Het zag er al een tijd naar uit dat we op lange termijn niet in Nederland konden blijven, dus ben ik blij dat dit het plan B is."

"Bovendien is het volgens mij ook positief dat we de VS én Canada gaan uitproberen. Zo zien we waar we ons goed voelen en kunnen we het jaar nadien met consistentie focussen op de Spelen."

Niet alleen broer en zus Desmet trekken naar Amerika. Het duo krijgt gezelschap van vier andere Belgische shorttrackers.

"Dat is een groot voordeel voor de groep. Dat komt het teamgevoel ten goede en zal ook positief zijn voor het niveau. Voordien waren we eigenlijk altijd een deeltje van Team Nederland en nu hebben we dus echt een Team België."