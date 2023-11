Noor Vidts laat "een van mijn moeilijkste jaren" achter zich: "Geen records, maar wel vooruitgang"

Noor Vidts vertoefde de voorbije 2 weken op stage met het Belgian Olympic Team in Belek, Turkije. Het WK indoor in Glasgow (1-3 maart) is het eerste grote doel van titelverdedigster Vidts in 2024. "Mijn tweede meerkamp volgt op het EK outdoor in Rome (7-12 juni). Dat EK beschouw ik wel meer als een voorbereiding op de Spelen." Vidts heeft naar eigen zeggen een eerste meerkamp nodig om daarna een "level up" te doen in de tweede.

Begin dit jaar pakte Vidts brons in de vijfkamp op het EK indoor in Istanboel. Op het WK outdoor in Boedapest werd ze deze zomer zesde in de zevenkamp, na een voorbereiding die niet ideaal was door achillespeesklachten en gesukkel met haar afzetvoet.



"Maar daar heb ik nu geen last meer van. Al moet ik wel opletten voor mijn platte kuitspieren, want die verkrampen soms."



"We passen de trainingsload aan wanneer nodig", verwoordde de wereldkampioene op de vijfkamp van 2022.



"Door die fysieke problemen was 2023 een van mijn moeilijkste jaren. Ik heb wel vaker blessuurtjes gehad, maar nu begon ik echt wel te twijfelen. Ik was bang om het erger te maken. Dat was niet zo gemakkelijk."



"Het is ook het eerste jaar dat ik geen persoonlijke records heb neergezet. Op papier lijkt het dan dat ik geen progressie heb gemaakt, maar ik ben er zeker van dat er wel vooruitgang is."



"Hopelijk komt dat er in 2024 uit. Het was in ieder geval een goed jaar om mijn lichaam te leren kennen."