Topsportdirecteur Olav Spahl voelt goede vibe op olympische stage: "Team Belgium werkt aantrekkelijk"

"We zijn duidelijk over wat we een "high performance culture" noemen binnen Team Belgium en willen ook dat de atleten dat uitstralen. Het is onze taak om een dienende rol te hebben voor de atleten die willen komen en hen naar een hoger niveau in Parijs te duwen."

"Dat de atleten er zin in hebben, voel je wel. Wat nieuw is dit jaar en duidelijk te merken is, is dat iedereen van de omkadering die de Spelen al eens heeft meegemaakt die positieve belevenis probeert uit te stralen en door te geven aan de volgende generatie."

Olav Spahl is intussen 5 jaar aan de slag als delegatieleider van Team Belgium en is ook op de grote olympische stage in Belek aanwezig om zijn atleten te ondersteunen.

Medaillekansen met grote ploegen

Al wil Spahl zijn ploegen geen druk opleggen: "Voor de Belgian Cats en de hockeyteams is het voor mij zelfs geen must om de Spelen te halen, het belangrijkste is dat ze zin hebben om te presteren. En ik ben vol vertrouwen dat dat bij die drie ploegen zo is." "We hebben met de Cats gesproken over het traject richting Parijs. Zij hebben er absoluut zin in, ze kijken al uit naar het kwalificatietoernooi in Antwerpen. Hetzelfde geldt voor de hockeyteams." "De kansen op kwalificatie zijn groot voor de teams. Als ze presteren op hetzelfde niveau als ze deze zomer allemaal hebben gedaan, komt dat in orde."

Wat ook nieuw is voor België is dat er komende zomer meerdere medaillekansen liggen in grote ploegsporten.

In alle sporten waarin van coach veranderd is, vonden we minstens even sterke vervanging.

Het was de afgelopen maanden echter niet allemaal rozengeur en maneschijn bij Team Belgium. In meerdere sporten was er gedoe met coaches, die om verschillende redenen vertrokken bij hun atleten.

Volgens Spahl zijn er nooit grote problemen geweest: "Bij alle tumult rond coaches waren we in nauw overleg met de federaties. In elk geval waren we op de hoogte over de situatie en de genomen beslissingen. Voor ons is het dan belangrijk om snel over te schakelen naar een constructieve houding en de atleten zo goed mogelijk te helpen."

"We zijn er in alle sporten waarin wijzigingen nodig waren geslaagd op zijn minst even goede vervangingen te vinden. We zien dat Team Belgium aantrekkelijk is voor coaches van topniveau", klinkt het trots.

"In geen enkel geval was het een groot probleem om iemand van topniveau binnen te halen, het hoeven ook niet altijd buitenlanders zijn. We hebben voldoende talent in België."

Talent in overvloed dus volgens de delegatieleider, nu moet hij er mee voor zorgen dat het er in Parijs uitkomt.