Nina Sterckx droomt van een mooi resultaat in Parijs: "We zijn aan een race tegen de klok bezig"

Het beloven spannende tijden te worden voor gewichthefster Nina Sterckx. Onze 21-jarige landgenote is ondanks haar jonge leeftijd al een gevestigde waarde in de top van de sport. De Olympische Spelen volgend jaar zijn dan ook een doel voor de vice-Europese kampioene: "Al moeten we nog beslissen in de -49 kg of de -59 kg."

De olympische stage in Belek is voor gewichthefster Nina Sterckx een uitgelezen kans om met andere sporten in aanraking te komen. Sterckx is nog maar 21 jaar, maar is toch al voor de derde keer aanwezig op de stage. "Het is elke keer leuk om hier te zijn. Je merkt dat de stress bij de atleten begint te stijgen, zeker wanneer Olav (Spahl, delegatieleider, red) eens laat vallen dat de Spelen er al zijn over 7 maanden. Iedereen is zich hier wel goed aan het voorbereiden, waardoor de sfeer ook goed zit." Voelt zij die druk richting Parijs dan ook al? "Het kriebelt zeker al. Er is wel wat stress, maar evenveel nieuwsgierigheid. Ik wil graag deelnemen aan de Spelen en wil mij dan ook extra inzetten." Want die kwalificatie is nog geen zekerheid. Sterckx kan zowaar nog in twee gewichtsklassen deelnemen. Zowel in de categorie tot 49 kg, als die tot 59 kg kan ze zich nog plaatsen. "We hebben nu gekozen om de komende kwalificatiewedstrijden in de -59 kg mee te doen. Op het einde gaan we zien in welke van de twee ik hopelijk gekwalificeerd ben en dan een keuze maken."

De categorie onder 59 kg is zowel fysiek als mentaal een uitdaging. Nina Sterckx

"Vorig jaar op het WK deed ik het goed in de -49 kg, daar sta ik nu zevende op de wereldranking. Dat geeft me in die categorie wel een goede positie, hopelijk kan ik nu ook goed presteren in de -59 kg zodat we keuze hebben. Dan kan ik kiezen waarin ik denk de mooiste resultaten te behalen." Wat doet ze dan het liefst? "Fysiek hebben beide categorieën voor- en nadelen. Om onder de 49 kg te raken moet ik weer veel afvallen, maar ik weet wel dat ik daarin kan presteren." "De categorie onder 59 kg is iets nieuws, het is makkelijker dat ik kan eten wat ik wil en daardoor beter herstel. De gewichten liggen dan wel weer een stuk hoger, wat zowel fysiek als mentaal een uitdaging is voor mij. Het is ook niet duidelijk voor mij hoe ver ik in die categorie nog raak dit seizoen. Kracht opbouwen heeft tijd nodig, we zijn aan een soort race tegen de klok bezig."

Ondanks mijn medaille kon ik op het EK niet tonen wat ik waard was. Nina Sterckx