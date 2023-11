BOIC lanceert campagne voor Olympische Spelen met Nina Derwael als gouden ambassadrice

Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) heeft het startschot gegeven van zijn campagne richting Parijs 2024 met de boodschap "Together we'll make history" (Samen schrijven we geschiedenis) en een nieuw aanmoedigingssymbool. Hoewel ze door een schouderblessure nog onzeker is, wordt Nina Derwael uitgespeeld als boegbeeld.