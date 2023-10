BOIC: "Vertrouwen in snelle, goede oplossing voor Derwael en andere turnsters"

Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) heeft vertrouwen in een "goede oplossing" voor de Belgische turnsters, nu hun coachduo Kieffer/Heuls 9 maanden voor de Spelen in Parijs ontslagen werd. "De beslissing had zijn redenen, maar we gaan daar niet dieper op in", zegt CEO Cédric Van Branteghem.

Het BOIC, dat voor ons land de selecties maakt voor de Olympische Spelen, stelde vandaag de campagne van Team Belgium richting Parijs 2024 voor. Maar natuurlijk gingen het leeuwendeel van de vragen over de diepe crisis bij de Gymfed.



Het is onduidelijk hoe het nu verder moet, meer dan de korte boodschap van het ontslag op maandagavond kwam er nog niet vanuit de turnfederatie. De beslissing sloeg in als een bom, de turnsters - olympisch kampioene Nina Derwael op kop - waren niet op de hoogte.



"We hebben vertrouwen dat de gymnastiekfederatie het ontslag in eer en geweten heeft behandeld", vertelde Van Branteghem.



"We waren er trouwens van op de hoogte dat de samenwerking sowieso na Parijs zou stoppen. Dat het nu versneld gebeurd is, daar zijn zeker de juiste redenen voor. Maar daar gaan wij niet dieper op in."

Nina zit nu in een revalidatietraject. Op zich verandert er nu niks voor haar. Ze is momenteel niet bezig met technische trainingen. CEO Cédric Van Branteghem van BOIC

Het BOIC staat in nauw overleg met Sport Vlaanderen en de Vlaamse Gymnastiekfederatie Gymfed over de zaak.

Van Branteghem wil sereen blijven en weigert te panikeren. Hij benadrukt dat de atleten centraal staan in de zoektocht naar een oplossing.



"In de sport zijn er vaker coachwissels, niet zelden met succes", hoopt Van Branteghem op een goede afloop. "Derwael is het boegbeeld, maar ook de andere gymnasten maken nog kans op Parijs. We bekijken het op een constructieve manier." "Zij zijn ook allemaal veerkrachtig en ik plaats me als ex-sporter ook in hun schoenen. Zo kort voor de Spelen is dit niet prettig, maar het hoeft niet noodzakelijk desastreus te zijn. Het kan ook een boost zijn."



Dat Derwael momenteel out is, is in deze situatie misschien ergens nog wel een voordeel. "Nina zit nu in een revalidatietraject. Op zich verandert er nu niks voor haar. Ze is momenteel niet bezig met technische trainingen."



"De andere atleten zitten nu ook in een kort rustmoment na het WK. Er is wel een moment om op zoek te gaan naar goede oplossingen. We hebben er alle vertrouwen in dat dat zal lukken."

Nina Derwael pronkt met goud in Tokio.

BOIC-voorzitter: "Geen tijd te verliezen"