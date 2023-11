Vlaanderen verhoogt topsportbudget met 2 miljoen euro tot 30 miljoen euro per jaar

In het begin van de regeerperiode bedroeg het topsportbedrag nog 23 miljoen euro. Er is nu dus een stijging van meer dan 30 procent, benadrukt Weyts, die afgereisd is naar de stage van het Belgian Olympic Team in Belek.



"Door de extra middelen kunnen we nog eens 20 procent meer topsporters ondersteunen en zetten we nog meer in op het ontdekken en ontwikkelen van jong topsporttalent", klinkt het in een persbericht.



Weyts pakt uit met enkele cijfers die de sterkere inzet op topsport bewijzen. In 2019 kregen 75 topsporters individuele ondersteuning, in 2013 zijn dat er 111 (+48%). Met deze 2 miljoen erbij gaat Vlaanderen naar meer dan 130.



Er zijn in Vlaanderen ook steeds meer jonge talenten die voldoen aan de instapcriteria voor topsportondersteuning en steeds meer ploegen die als geheel ondersteuning krijgen, zoals de 3x3-basketbalploeg of de gemengde 4x400m-aflossingsploeg.



Dat betekent meer kosten voor omkadering, contracten en stages en wedstrijden. Vlaanderen betaalt dit jaar aan lonen voor topsporters 2,7 miljoen euro.