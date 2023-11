Russisch Olympisch Comité vecht schorsing door IOC aan bij TAS

Het IOC nam tijdens zijn 141e Sessie de beslissing om het Russisch Comité te schorsen omdat dat op 5 oktober de geannexeerde Oekraïense gebieden Donetsk, Cherson, Loehansk en Zaporizja als leden opgenomen had.



Het IOC oordeelde dat de Russen de territoriale integriteit van het Oekraïense Olympisch Comité aantastten en daarmee het olympisch charter schonden. Door de schorsing kan het ROC niet meer functioneren als nationaal olympisch comité en krijgt het geen financiering meer vanuit de Olympische Beweging.



De schorsing heeft evenwel geen gevolgen voor een eventuele deelname, onder neutrale vlag, van Russische atleten aan de Spelen in Parijs. Een beslissing daarover zal het IOC later pas nemen.