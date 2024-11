"Deze week klop ik op de deur in Tubeke": Beerschot-coach Dirk Kuyt gefrustreerd over "onduidelijke" VAR

De coach van Beerschot had een lijstje scheidsrechtelijke dwalingen meegenomen om te bespreken in Extra Time.

"No way, dat dit een fout is." Wesley Sonck treedt Kuyt alvast bij in zijn eerste fase.

Konstantopoulos raakt Daam Foulon, nadat hij de bal heeft weggetrapt. De vrije trap voor KV Mechelen leidt het openingsdoelpunt in. "Ik snap niet waarom dit een overtreding is", aldus Kuyt. "Die beslissing kost ons de eerste goal."