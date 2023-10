IOC schorst Russisch Olympisch Comité, nog geen duidelijkheid over Spelen in Parijs

Het Russisch Olympisch Comité besliste vorige week om de regionale sportorganisaties van enkele bezette Oekraiënse gebieden onder zijn gezag te plaatsen. Het gaat over Donetsk, Cherson, Loehansk en Zaporizja.

Het IOC oordeelt dat hierdoor het olympische charter, dat waakt over de territoriale integriteit van de nationale comités, geschonden is.

Het Russisch Olympisch Comité ontvangt door de schorsing tot nader order geen financiële steun meer en mag niet meer opereren als nationaal olympisch comité.

Onmiddellijke gevolgen voor eventuele deelname van Russische atleten onder neutrale vlag aan de Spelen in Parijs in 2024 en de Winterspelen van 2026 in Milaan zijn er niet. Over dat onderwerp moet het IOC de knoop nog doorhakken.