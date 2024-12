Ook nieuwe bondscoach roeien zet in op centralisatie in Gent: "Leren van elkaar"

ma 2 december 2024 19:54

Jeroen Neus (in de achtergrond) met zijn atleten op de olympische stage in Belek.

Wat in de atletiek al weken voor heisa zorgt, is de voorbije weken ietwat geruisloos ook ingevoerd in het roeien: centralisatie. Onder leiding van de nieuwe bondscoach Jeroen Neus trainen de Belgische roeitoppers sinds oktober in Gent. "En dat loopt voorlopig redelijk goed", vertelt Neus aan Sporza.

Met Jeroen Neus als bondscoach gooien de roeiers het vanaf nu over een andere boeg. Net als in de atletiek is centralisatie het codewoord. En in de weliswaar kleinere roeiwereld lijkt dat momenteel goed te gaan. "Ik ondervind voorlopig geen weerwerk", vertelt Neus aan Sporza. "Het loopt redelijk goed, al zijn er nog wat logistieke problemen." "Wanneer je van je atleten eist dat ze in Gent komen trainen, moet je ook rustruimtes kunnen aanbieden, zorgen voor goeie catering, moeten er studieruimtes zijn voor de vele studenten die we hebben, ..."

Als je allemaal op dezelfde plaats werkt, dan heb je bijvoorbeeld maar 1 testtoestel nodig voor 3 federaties. Jeroen Neus

Maar na ruim één maand - het nieuwe project loopt sinds 14 oktober - is de evaluatie van de bondscoach positief. "Die centralisatie in Gent komt langzaam op gang en werkt tot nu toe heel goed. We willen daarmee zorgen voor ritme en een bepaalde cultuur installeren." "We hebben een andere visie dan vroeger, waar vooral veel aandacht was voor de top. Nu willen we de basis breder maken, waardoor de top hoger uitkomt. Als we op de trainingen samenwerken en kunnen leren van elkaar, dan kunnen we elkaar ook naar een hoger niveau stuwen." Neus wil daarbij ook samenwerken met andere federaties die ook vanuit Gent werken. "Waarom zouden we de koppen niet bij elkaar steken", klinkt het. "Als je allemaal op dezelfde plaats werkt, dan heb je bijvoorbeeld maar 1 testtoestel nodig voor 3 federaties."

We moeten nadenken over hoe we budgetvriendelijk een high performance niveau kunnen bereiken. Jeroen Neus