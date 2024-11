Door nakende vaderschap zet turner Maxime Gentges punt achter internationale carrière

Maxime Gentges (29) zal geen internationale toernooien meer turnen. De gymnast uit Malmedy wordt in januari voor het eerst vader "en dat lijkt me moeilijk te combineren met topsport", zegt hij.

Maxime Gentges was de eerste Belgische turner die bij de mannen een medaille kon veroveren op een Europees kampioenschap: vorig jaar pakte hij zilver op het paard met bogen in het Turkse Antalya.



Door het nakende vaderschap zet hij nu een punt achter zijn internationale carrière. "Het leek me ingewikkeld om een gezinsleven en topsport te combineren", vertelt hij in Le Soir.

"Mijn club kan me nog steeds oproepen als ze me nodig hebben, maar daar hoef je geen 30 uur per week voor te trainen.

Maxime Gentges zal zijn broer Gilles vergezellen bij de federatie. "Ik heb een professionele kans gekregen als coach en ik blijf in de turnwereld. Vanaf januari coach ik de nationale ploeg."

Gentges was er afgelopen zomer niet bij op de Olympische Spelen in Parijs.