2x prijs op EK turnen! Maxime Gentges verrast met ZILVER aan paard, Lisa Vaelen springt naar BRONS

Tweeklapper op EK turnen

De eerste finaledag van het EK turnen had twee Belgen in petto. Lisa Vaelen ging op de sprong op zoek naar revanche voor vorig jaar, toen ze vierde eindigde. Maxime Gentges had zich als achtste geplaatst voor de finale aan het paard met bogen.

Lisa Vaelen had zich als tweede geplaatst en mocht bij twee foutloze sprongen zelfs stiekem dromen van goud, maar zover zou het niet komen. Bij haar eerste sprong moest Vaelen licht corrigeren en ook haar tweede sprong verliep niet helemaal vlekkeloos. Met een eindscore van 13.583 deed ze het wel meer dan behoorlijk.

Vaelen stond zo even aan de leiding, maar lang zou ze daar niet blijven. De Italiaanse Asia D'Amato ging meteen over Vaelen en wat later troefde topfavoriete Colinne Devillard beide dames nog af. Goud voor Frankrijk, zilver voor Italië en brons voor België.

Even daarvoor had die andere Belg, Maxime Gentges, de zaal in Turkije met verstomming geslagen. Met een foutloze oefening aan het paard overtrof hij zichzelf. Een persoonlijk record van 14.566 punten leverde hem een voorlopige tweede plaats op, na de Ier Rhys McClenaghan.

Gentges moest vervolgens bang afwachten wat zijn concurrenten deden, maar niemand raakte nog aan zijn score. Het leverde de 28-jarige Gentges zo een geheel onverhoopte maar prachtige zilveren medaille op.