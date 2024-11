De Baltische boeman van België: hoe Letland al jaren Belgische basketbalharten breekt

di 26 november 2024 12:08

Met een dubbele nederlaag tegen Letland zijn de Belgian Lions nog steeds niet zeker van het EK 2025. De Letten van hun kant bevestigden met 2 zeges hun status als boeman van het Belgische basketbal. Een overzicht van de Letse basketbaldominantie tegen de Belgian Lions.

3x3: Halve finale Olympische Spelen 2020

3x3 basketbal was nieuw op de Olympische Spelen in Tokio en ook de 3x3 Belgian Lions waren van de partij in Japan. In de poulefase stuntten de Lions nog tegen Letland met een felbevochten overwinning: 21-20. De fantastische buzzer-beater van Thibaut Vervoort staat in het collectieve geheugen van de Belgische basketbalfan gegrift. In de halve finales van de Spelen nemen de Letten wraak met 21-8, de start van een zwarte reeks voor het Belgische basketbal. Letland kroont zich vervolgens tot eerste olympische kampioen in het 3x3.

5x5: Letland doorprikt Belgische WK-droom in 2022

In het voorjaar van 2022 nemen de Belgian Lions het 2 keer op tegen Letland in de kwalificaties voor het WK 2023.

In de thuiswedstrijd knokken de Lions zich na een slechte start weer helemaal in de match, om finaal te stranden op één schamel puntje: 65-66.

Enkele dagen na die nederlaag voltrekt zich in Letland een gelijkaardig scenario. Opnieuw maakt België een achterstand goed, opnieuw trekken de Letten in een zenuwslopend slot het laken naar zich toe met een klein verschil: 68-63.



De Belgian Lions zouden het WK uiteindelijk niet halen, Letland ontpopt zich een jaar later tot toernooirevelatie door een historische 5e plaats te behalen.

2023: WK-exit voor 3x3-Belgen

In juni 2023 treffen de 3x3 Belgian Lions Letland in de 1/8e finales van het WK. De Belgen missen hun start volledig en slagen er niet meer in om een succesvolle comeback te maken: 19-15 voor Letland. De Letten stoten op hun beurt door naar de halve finales, waar ze verliezen van de latere wereldkampioen Servië. Letland behaalt uiteindelijk wel het brons op dat WK.

2023: Geen goud, maar zilver op Europese Spelen

Nauwelijks enkele weken na het WK krijgen de 3x3 Belgian Lions de kans om revanche te nemen op de Europese Spelen. Daar halen de Belgen ondanks de blessure van Caspar Augustijnen de finale; waarin Letland opnieuw ongenadig is voor de dappere Lions: 19-11. Geen goud dus voor België, dat zich mag troosten met zilver.

5x5: Domper voor U18 Lions op EK

Tussendoor maken ook de U18 Belgian Lions kennis met de Letse vloek. Op het EK 2023 in de B-divisie verliezen de jonge Belgen in de poulefase van de Letten, maar in de finale krijgen ze een kans om revanche te nemen. De U18 Lions verweren zich dapper, maar moeten opnieuw de wet van de sterkste ondergaan: Letland pakt het EK-goud na een 75-69-zege. België grijpt door het verlies naast de promotie naar de A-divisie.

3x3 Lions sneuvelen op EK 2023

In het najaar van 2023 komen de 3x3 Belgian Lions hun angstgegner opnieuw tegen, dit keer op het EK. In de poulefase grijpen de Belgen naast de groepswinst na een 21-15-nederlaag tegen Letland. De 3x3 Lions botsen zo in de kwartfinale op het sterke Litouwen, dat een einde maakt aan het EK van de Belgen.

2024: Dubbele deceptie in EK-voorronde

En ten slotte nog vers in het geheugen: de dubbele nederlaag tegen Letland de voorbije dagen, in de kwalificaties voor het EK 2025. Vrijdag verliezen de Belgian Lions, ondanks een prima start, met amper 3 puntjes verschil in Riga: 75-72.

En ook gisteravond in Charleroi is het opnieuw prijs. De Belgian Lions hebben de hele wedstrijd onder controle, maar zakken in de slotfase door het ijs: Letland wint met 83-85 en zo moet België nog tot februari wachten om zich te plaatsen voor het EK. Dat is onder meer het geval wanneer Letland straks Slovakije verslaat: een goedmakertje voor het leed van de voorbije jaren?