Tia Hellebaut wil Thomas Carmoy naar Parijs loodsen: "Kijk ernaar uit om weer naar de Spelen te gaan"

"Er is nog werk aan de winkel, maar hij staat op een selecteerbare plaats. Ik kijk er alvast weer naar uit om weer op de Spelen terecht te komen."

"Thomas heeft al bewezen dat hij een tandje kan bijsteken op grote toernooien", vertelt ze op de olympische stage in Belek.

"Ik heb haar een bericht gestuurd via Instagram", legt Carmoy uit. "Binnen de twee uur kreeg ik al een antwoord."

Die nieuwe coach is niet zomaar de eerste de beste. Integendeel: Tia Hellebaut, de olympisch kampioene van 2008 uit Peking, zal de beloftevolle atleet voortaan mee begeleiden.

Ik heb haar een bericht gestuurd via Instagram.

Speed flopper

Weer een nieuwe uitdaging voor de voormalige olympische kampioene, dus.

Tia Hellebaut: "Ik heb altijd training gegeven op mijn academie, maar dat was voornamelijk met kinderen. Het is de eerste keer dat ik ook met een echte topatleet aan de slag zal gaan."

Hellebaut staat er ook niet alleen voor. Ze komt samen met haar man Wim Vandeven - die haar als trainer in Peking nog naar goud stuwde - in het coachingsteam van Carmoy.

"Het wordt een soort duojob. Ik kan alvast zeggen dat het fijn is om het vak van Wim te leren", vertelt Hellebaut. "We hebben de laatste weken alvast veel vooruitgang gezien bij Thomas, die ook hard gewerkt heeft."

Zo veegt Hellebaut ook meteen de geruchten van tafel over Carmoy, die zich vorig jaar niet altijd even professioneel zou gedragen hebben. "Ik heb die berichten ook gehoord, maar hij is de voorbije 6 weken nog geen minuut te laat geweest en heeft alles gedaan wat van hem gevraagd werd."

"In dat opzicht heeft hij de knop omgedraaid en wil hij er duidelijk vol voor gaan."