Een logistieke uitdaging: hoe raken veldrijders straks van Kortrijk naar Dublin in 24 uur?

De veldritkaravaan moet zich dit weekend in minder dan een dag verplaatsen van Kortrijk naar Dublin, de hoofdstad van Ierland. Het is een logistieke puzzel. Een inkijk in de race tegen de klok die de ploegen te wachten staat.

Zaterdag om 16 uur is de cross in Kortrijk afgelopen, zondag om 16 uur weerklinkt het startschot alweer voor de wereldbeker veldrijden in Dublin. In 24 uur moeten de crossers - die de dubbel willen doen - en al hun materiaal het Kanaal en de Keltische Zee over: een pittige uitdaging, zo blijkt. “Het is niet gemakkelijk”, zegt Sven Nys - ploegleider bij Baloise - Trek Lions - wanneer we hem opbellen over het weekend dat in het verschiet ligt. Niet zozeer voor de atleten, die het vliegtuig kunnen nemen, wél voor het materiaal. "We krijgen nooit álle benodigdheden van Kortrijk naar Dublin. Dat is onmogelijk." "Beide crossen hebben hun plaats op de kalender, maar de transfer in zo'n korte tijd is eigenlijk onverantwoord", vindt Bart Wellens. "Ik ben er al sinds deze zomer mee bezig." Is de trip in 24 uur echt "onmogelijk" en "onverantwoord"? Wij overschouwden de opties.

Te Land, ter zee of in de lucht?

Optie 1: Te land? De rit van Kortrijk naar de cross in Ierland duurt ongeveer 12 uur (zie kaart hieronder), maar het grote probleem is het traject door Groot-Brittannië.

Na de Brexit is het een administratieve en logistieke expeditie geworden om het land te doorkruisen, zeker met een vrachtwagen vol fietsen en gereedschap.

We zijn meer dan een week bezig geweest om gewoon dat douanedocument in orde te krijgen. Gerben De Knegt

"Om die trip te maken, moet je alles tot in de kleinste details op een carnet (een soort douaneformulier, red.) invullen", schetst de Nederlandse bondscoach Gerben De Knegt.

"Het gaat zo ver dat je bij je voorwiel bijvoorbeeld moet aangeven welke tube en welke naaf (de draaias van je wiel) het is. Echt elk item in die bus moet je benoemen. We zijn meer dan een week bezig geweest om dat douanedocument in orde te krijgen." En dan moet je de trip zelf nog maken. "Het is zogezegd 12 uur rijden, maar je moet wel twee keer de grens over. Daar kan van alles misgaan. Onze ploeg is minstens een dag onderweg." ̶O̶p̶t̶i̶e̶ ̶1̶:̶ ̶T̶e̶r̶ ̶l̶a̶n̶d̶

Van Kortrijk naar Dublin via Calais en Holyhead.

Ter zee? Er is een mogelijkheid om de veerboot te nemen vanuit Cherbourg in Noord-Frankrijk - op 5 uur en een half rijden van Kortrijk - rechtstreeks naar de haven van Dublin. Alleen: de tocht duurt gemiddeld 19 uur en er maken slechts een handvol ferry's de oversteek per week. Dit weekend zelfs geen enkele. ̶O̶p̶t̶i̶e̶ ̶2̶: ̶T̶e̶r̶ ̶z̶e̶e̶ Via de lucht dan maar? Het is veruit de beste optie voor de renners, maar het is onmogelijk om alle renners en rensters met hun materiaal op één vliegtuig te zetten. Dat zou nodig zijn, want zaterdagavond is er slechts 1 vlucht die de verbinding tussen België en Dublin maakt: de Ryanair-vlucht (FR1453) om 21 uur. ̶O̶p̶t̶i̶e̶ ̶3̶:̶ ̶I̶n̶ ̶d̶e̶ ̶l̶u̶c̶h̶t̶ U merkt het al: álle wielrenners met ál hun materiaal laten verhuizen, was geen optie. Veel renners kozen er dan ook voor om slechts een van de twee crossen af te werken.

Verdeeldheid

Maar waar een wil is, is een weg: voor de dubbelaars werd door de ploegen een creatieve oplossing gezocht om hun materiaal in orde te brengen.

"Alles wordt gedeeld door twee. Dat is de enige oplossing", vertelt Sven Nys, die Lucinda Brand en David Haverdings in beide crossen aan de start brengt. Al is dat niet zonder risico: "Bij ons hebben alle renners en rensters vier fietsen, twee daarvan blijven in Kortrijk en de andere twee gaan naar Dublin." "In Kortrijk zou dat voor weinig problemen mogen zorgen, maar Dublin - waar er heel wat regen voorspeld is - is een ander verhaal. Als je materiaalpech hebt met een fiets, of je moet per ronde twee keer wisselen, ben je de pineut."

Vorig jaar won Wout van Aert in het Ierse slijk.

Niet alleen het materiaal, maar ook de mankracht moet op twee fronten worden uitgespeeld. "Onze vaste mecanicien zit bijvoorbeeld op de boot die vrijdag al naar Dublin gaat", legt Pauwels Sauzen - Bingoal-ploegleider Jurgen Mettepenningen uit. "We kunnen niet iedereen laten overvliegen." "Bij ons is dat ook het geval", pikt Thomas Sneyers, operationeel manager bij de gebroeders Roodhooft, in. "Normaal hebben de renners twee mecaniciens en een verzorger mee, maar nu zullen er toch andere mensen binnen het team de handen uit de mouwen moeten steken, ook in de materiaalpost." En zo hebben alle ploegen hun dossier voor Dublin toch rondgekregen. Hieronder een bladzijde uit hun draaiboek.

Hoe pakt elke ploeg het aan?

1. Alpecin-Deceuninck/Crelan-Corendon/Cyclocross Reds (door Groot-Brittannië)

Renners die de dubbel doen: Toon Vandebosch (Crelan-Corendon), Niels Vandeputte (Alpecin-Deceuninck), Cameron Mason en Anna Kay (Cyclocross Reds). "We hebben donderdagavond al een grote materiaalvrachtwagen en een teambus naar Dublin gestuurd", vertelt Thomas Sneyers. "Zij rijden eerst naar Calais, nemen daar de tunnel, om dan door Groot-Brittannië naar Holyhead te rijden, waar ze op een overzetboot naar Dublin rijden. Een reis die hen bijna 24 uur zal bezighouden. En ja, daarvoor hebben wij zo'n carnet moeten invullen." "De renners die de dubbel doen, geven al twee fietsen mee, maar vliegen zelf pas zaterdagavond. Ook belangrijk: zij nemen nog een fiets mee op het vliegtuig, zodat ze er zondag drie ter beschikking hebben."

2. KNWU (door Groot-Brittannië)

Renners die de dubbel doen: David Haverdings. "Ook wij bij de Nederlandse federatie kiezen voor een reis door Groot-Brittannië", vertelt bondscoach Gerben de Knegt, die zes youngsters meeneemt naar Ierland. "Vandaag vertrekken er twee vrachtwagens met materiaal in Nederland, om via de treintunnel naar Holyhead te rijden. Daar overnachten onze stafleden een avond, om dan zaterdag door te rijden naar Dublin. Het is mogelijk, maar het zal toch een race tegen de klok zijn. We kunnen heel moeilijk inschatten hoeveel tijd de douane- en controleposten in beslag zullen nemen. Er mag niet te veel misgaan." "Zelf vlieg ik met de renners - die niet rijden in Kortrijk - zaterdagmiddag naar Dublin, dan hoop ik dat mijn staf daar al aanwezig is om ons op te halen. Zonder materiaal zouden we ook niet kunnen verkennen. David (Haverdings, red.) sluit zaterdagavond na zijn vlucht aan bij ons."

Anders moesten ze door Groot-Brittannië en dat is praktisch geen lachertje. Bart Wellens

3. Pauwels Sauzen-Bingoal (via Cherbourg) Renners die de dubbel doen: Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout, Denise Betsema en Leonie Bentveld.

“Vrijdag vertrekt er al een verzorger en mechanieker van onze ploeg met de boot vanuit Cherbourg naar Ierland", legt Mettepenningen uit. "Die rijden in een materiaalvrachtwagen en komen daar zaterdagvoormiddag aan. Op dat moment vertrekken Leonie Bentveld en ploegleider Robby Cobbaert vanuit Zaventem met het vliegtuig." "Zaterdagavond na de cross in Kortrijk springen Iserbyt, Vanthourenhout en Betsema in een auto om naar Zaventem te vertrekken. Daar hebben ze ’s avonds nog een vlucht. Voor middernacht hopen ze in het hotel te zijn.”

Vanthourenhout en Iserbyt doen beiden de dubbel.

4. Baloise-Trek Lions (via Cherbourg)

Renners die de dubbel doen: Lucinda Brand en David Haverdings. "Ook wij hebben al een vrachtwagen met materiaal (twee fietsen voor de dubbelaars) naar Ierland gestuurd", vertelt Sven Nys. "Die is al op donderdagmorgen vertrokken om de boot in Cherbourg te nemen. Voor de rest laten wij geen materiaal of staf meer overvliegen. Enkel Lucinda (Brand, red.) en David (Haverdings, red.) komen zaterdagavond nog overgevlogen met die ene vlucht vanuit Zaventem."