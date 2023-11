Fleur Moors (18) maakt rentree in Dublin na gescheurde nier: "Hoor vergelijking met Lotte Kopecky niet graag"

Fleur Moors is aan een steile opmars bezig in haar prille profcarrière. Ze werd in de staart van het wegseizoen Europees kampioene bij de beloften en op het WK in Glasgow veroverde ze brons.

Moors ligt bij Baloise - Trek Lions onder contract in het veld, maar na haar debuut in Beringen lag ze al in de lappenmand.

Op weg naar Waterloo, waar de eerste manche voor de Wereldbeker werd gereden, bleek dat Moors een gescheurde nier had overgehouden aan haar val in Beringen.

"Nu voel ik me goed. Ik ben blij dat ik weer kan starten", zegt ze over haar terugkeer aanstaande zondag in Dublin.

"Er is nog wel een beetje werk aan de winkel, vooral qua explosiviteit. Maar het zit oké. We zien wel wat de eerste cross geeft."