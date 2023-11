Na de tranen van Ceylin Alvarado in Troyes: "De concurrentes weten nu dat ze helemaal in orde moeten zijn"

Na haar wereldtitel in 2020 was Ceylin Alvarado (25) de jongste jaren een beetje van het voorplan verdwenen, maar de voorbije weekends greep ze haar kans met beide handen. Gisteren reageerde ze opvallend emotioneel in Troyes na haar 4e zege in 4 crossen. "Dat de andere toppers automatisch winnen, daar legt Ceylin zich niet bij neer", klinkt het bij haar ploeg Alpecin-Deceuninck.