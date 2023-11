Alvarado viert perfect weekend in WB Dendermonde, Brand is tweede bij comeback

Fase per fase

Top 10. 1. Ceylin Alvarado (Ned) 2. Lucinda Brand (Ned) op 37" 3. Zoe Backstedt (GBr) op 1'35" 4. Marion Norbert Riberolle op 2'01" 5. Manon Bakker (Ned) op 2'11" 6. Kristyna Zemanova (Tsj) op 2'22" 7. Aniek van Alphen (Ned) op 2'27" 8. Laura Verdonschot op 2'43" 9. Sanne Cant op 2'47" 10. Alicia Franck op 2'57"

Alvarado wint met overschot in Dendermonde, Brand is knap tweede bij comeback.

2 op 2 voor Alvarado Na een lange demonstratie rondt Ceylin Alvarado haar perfecte weekend af met winst in Dendermonde. Ook een grote glimlach bij Lucinda Brand, die 2e wordt bij haar comeback in het veld.



Ook een grote glimlach bij Lucinda Brand, die 2e wordt bij haar comeback in het veld.

De kamerbrede glimlach is helemaal terug bij Alvarado. Ruben Van Gucht.

4 Belgen in de top 10. Marion Norbert Riberolle moet nog knokken voor haar 4e plek, want Bakker nadert tot op 7 seconden. De Belgische tandem Cant-Verdonschot blijft geolied samenwerken. Zij rijden voor plekken 8 en 9. Ook Alicia Franck doet het uitstekend in 10e positie.



De Belgische tandem Cant-Verdonschot blijft geolied samenwerken. Zij rijden voor plekken 8 en 9.



Ook Alicia Franck doet het uitstekend in 10e positie.

De ketting van Betsema is helemaal naar de vaantjes.

Pech voor Betsema. Het wordt een weekend om snel te vergeten voor Denise Betsma. Gisteren kwam ze niet in het stuk voor in Niel. Nu sukkelt ze met kettingproblemen. Zo ziet ze een top 10-plek in rook opgaan.



Gisteren kwam ze niet in het stuk voor in Niel. Nu sukkelt ze met kettingproblemen. Zo ziet ze een top 10-plek in rook opgaan.

Alvarado neemt geen risico's meer. Ruben Van Gucht.

Alvarado trippelt op de trappen, de verlossing is nabij. De overige podiumplekken liggen ook vast te liggen: Brand op 2 en Backtedt op 3.



De overige podiumplekken liggen ook vast te liggen: Brand op 2 en Backtedt op 3.

Situatie na 5 van de 6 rondes. 1. Ceylin Alvarado (Ned) 2. Lucinda Brand (Ned) op 46" 3. Zoe Backstedt (GBr) op 1'34" 4. Marion Norbert Riberolle op 2'02" 5. Manon Bakker (Ned) op 2'10"

Laatste ronde. Met een geruststellende voorsprong duikt Alvarado de slotronde in. De Nederlandse is op weg naar een 2 op 2 dit weekend.

Brand even snel als Alvarado. Geen spatje verval bij kopvrouw Ceylin Alvarado. Eerste achtervolger Lucinda Brand houdt gelijke tred en volgt op 44 tellen.

De 6e plek zit erin voor Laura Verdonschot. Dat zou echt geweldig zijn. Rob Peeters (ploegleider van Laura Verdonschot).

Knieval voor Norbert Riberolle, derde plaats lijkt moeilijk te worden.

Val Norbert Riberolle. Een cruciale fout? Norbert Riberolle schuift onderuit in een diepe put en moet nu vooral in haar achteruitspiegel beginnen te kijken. Want Bakker nadert met rasse schreden.



Norbert Riberolle schuift onderuit in een diepe put en moet nu vooral in haar achteruitspiegel beginnen te kijken. Want Bakker nadert met rasse schreden.

3 Belgen in de top 10. Terwijl Norbert Riberolle nog altijd meebikkelt voor het podium, zetten Laura Verdonschot (9e) en Sanne Cant (10e) een koppeltijdrit op. Met z'n tweeën peuzelen ze Inge van der Heijden op, daarna moet ook Leonie Bentveld eraan geloven.



Met z'n tweeën peuzelen ze Inge van der Heijden op, daarna moet ook Leonie Bentveld eraan geloven.

Krijgt Norbert Riberolle Backstedt nog te pakken?

Voor Norbert Riberolle (4e) wordt het moeilijk om het gat nog te dichten op Backstedt (3e). Bondscoach Sven Vanthourenhout.

Situatie na 4 van de 6 rondes. 1. Ceylin Alvarado (Ned) 2. Lucinda Brand (Ned) op 45" 3. Zoe Backstedt (GBr) op 1'26" 4. Marion Norbert Riberolle op 1'38" 5. Manon Bakker (Ned) op 1'54"

